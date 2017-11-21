No habrá reunión de consejo técnico

Este viernes 24 de noviembre último viernes del mes, no se llevará a cabo la tercera reunión del Consejo Técnico Escolar 2017-2018, se pospone para el próximo 01 de diciembre, así lo dio a conocer la jefa de Sector Primarias, Elva Martha González.

Dijo que así se contempla en los calendarios escolares del nivel básico de educación, es por eso el cambio de fechas, así que no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria, sin embargo los maestros asisten a los diferentes planteles educativos para reunirse y tratar los puntos establecidos.

En esta reunión de acuerdo con la Guía Para la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo, los docentes verán cuáles son las problemáticas educativas comunes que enfrentan en las escuelas, buscarán soluciones conjuntas para superarlas, además, deberán establecer compromisos respecto a las acciones que se implementarán, así como mecanismos de seguimiento, entre otras acciones.