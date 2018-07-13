No para el incremento a la gasolina

En cinco meses y 13 días de este 2018, el precio de la gasolina Magna ha subido 2.73 pesos por litro y la Premium subió a 2.26 pesos.

Este viernes se registró el quinto aumento consecutivo a las gasolinas en Piedras Negras.

Se trata de incremento número 98 en lo que va de este año.

La Magna pasó de 15.48 a 15.51 pesos, en tanto la Premium pasó de 17.83 17.85 pesos.

Mientras el diesel se vendió a 20.36 pesos por cada litro.

En diciembre de 2017, la Gasolina Magna se vendió a 12.78 pesos cada litro y la Premium a 15.59 pesos.