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Coahuila

No para el incremento a la gasolina

Por Héctor Guerrero - 13 julio, 2018 - 08:45 p.m.
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      En cinco meses y 13 días de este 2018, el precio de la gasolina Magna ha subido 2.73 pesos por litro y la Premium subió a 2.26 pesos.

      Este viernes se registró el quinto aumento consecutivo a las gasolinas en Piedras Negras.

      Se trata de incremento número 98 en lo que va de este año.

      La Magna pasó de 15.48 a 15.51 pesos, en tanto la Premium pasó de 17.83  17.85 pesos.

      Mientras el diesel se vendió a 20.36 pesos por cada litro.

      En diciembre de 2017, la Gasolina Magna se vendió a 12.78 pesos cada litro y la Premium a 15.59 pesos.

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