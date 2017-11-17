No participará en el “Buen Fin”

El Recaudador de Rentas de la localidad, Jesús Mario Flores Garza, dio a conocer que en este año no habrá promoción del Buen Fin, pero invitó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos que se ofrecen de manera permanente.

Dijo que se ofrecen muchos estímulos de forma permanente y la ciudadanía puede aprovecharlos hasta el cierre del ejercicio de esta administración que concluye el 30 de noviembre.

Comentó que hay beneficios como un pago de 4, 060 pesos por todos los año anteriores hasta la fecha, así como 1, 200 pesos para actualizar placas a carros que vienen de otros estados, así como el seguro de daños a terceros.

Invitó a la ciudadanía a que se ponga al corriente en el pago de los estímulos fiscales, y aproveche los beneficios, y que no espere a que el próximo año se incremente su adeudo.