Homero Flores Mier, fiscal anticorrupción en Coahuila, advirtió a los nuevos servidores públicos municipales y estatales, que “no se hará la pala a nadie” en delitos de corrupción, y que se aplicará todo el peso de la ley a quienes incurran en irregularidades en el desempeño de su función.

También previnió sanciones a la sociedad civil, “porque desgraciadamente para que haya corrupción se necesitan dos personas”.

De visita en Piedras Negras, el titular de la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción, dijo que con la entrada en vigor del nuevo Código Penal este 27 de noviembre, se están realizando cursos de capacitación conjuntamente con el Tribunal de Justicia.

Precisamente, indicó que con el cambio de administraciones municipales y estatales, “les estamos diciendo a los servidores públicos sobre los más de 30 delitos que existen en el Código, así como las penas contempladas”.

Flores Mier remarcó que “no se hará la pala a nadie”, pero que tampoco “cortarán cabezas de políticos y funcionarios”, sino a trabajar con profesionalismo para entregar resultados a la sociedad.

Rechazó que haya sido impuesto en el cargo, y prueba de ello son las 17 carpetas de investigación a semanas de haber tomado posesión de la Fiscalía.

Entre los delitos contemplados en el código están el peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza y tráfico de influencias.