No se permitirá la detonación de fuegos artificiales

Para las próximas fiestas navideñas no se tiene contemplado el otorgamiento de permisos para la venta de fuegos pirotécnicos y por ende tampoco se permitirá su detonación, así lo informó el director de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón.

Dijo que no hay permisos ya que es un reglamento a nivel estado y para esto se tiene que obtener tres permisos, uno del municipio, otro del estado y por último de la secretaria de la defensa, finalmente es quien lleva mano en ese sentido.

Comentó que se debe de cumplir el reglamento y no hay permisos para la venta o consumo de pirotecnia en ningún municipio del estado.

Agregó que en el departamento de Bomberos y Protección Civil ha ido a la baja en el reporte de lesionados, como la disminución de accidentes graves e incendios.