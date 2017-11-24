Normal la violencia desde el noviazgo

Piedras Negras, Coah.- Es insuficiente promover la no violencia en el matrimonio, sino desde el noviazgo, ya que se están “naturalizando” ciertas actitudes violentas en la sociedad.

Los valores y la calidad de vida saludable, atendiendo la salud emocional y evitar “naturalizar” ciertas actitudes, por mínimas que parezcan, es esencial en la interacción en cualquier relación desde laboral, sentimental, de amistad o filial.

Janina Martinez, psicóloga del programa de Prevención a la Violencia de la Secretaria de Salud, dijo que promueve diferentes pláticas, talleres, y difusión de los tipos de violencia que se presentan en las familias, “hay niveles de riesgo como violencia verbal o emocional que resulta ser “normal” para las personas, incluso como muestra de interés por alguien. Esto lo demuestran con un grito, un apodo hiriente, el tono de voz que utilizan al hablar, maldiciones, un empujo entre otras situaciones como el ignorar una necesidad. Sin embargo, son indicadores de violencia”.

Indicó que el tamizaje se debe hacer con perspectiva de género, ya que los problemas están en la pareja, y si no se da soluciona con estrategias adecuadas a la tensión que se acumula, surge la explosión.

“Es recomendable una valoración para proteger ambas partes, hacer valer los derechos y llegar a una conciliación si es el caso, reconociendo que ciertas actitudes “en broma”, fácilmente pueden desencadenar agresión”, concluyó.