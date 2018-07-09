Nueva alianza en riesgo de perder su registro

La inminente pérdida de registro político del partido Nueva Alianza, por no alcanzar el 3 por ciento requerido en las recientes votaciones federales, desató la polémica en Piedras Negras.

A nivel nacional logró el 2.7 por ciento de votos, en las elecciones locales sumó menos de 900, un nulo apoyo para el PRI, en su lucha política por alcanzar la alcaldía y regidurías.

En redes sociales el profesor jubilado Samuel Pope Solís, critica a los líderes que durante años se sirvieron de las prerrogativas, desviado el objetivo principal a posiciones políticas que no han ayudado en nada a la estructura ni al magisterio.

“Lamentablemente los verdaderos líderes del sindicato de profesores se han extinguido, fuimos muy criticados por ser radicales, pero no había otra opción porque la tolerancia, paciencia, se entendía como sinónimo de dejadez, por no decir otra cosa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Diego Múzquiz señaló que llegó el momento de actuar, “ya basta de tanta contemplación para este tipo de autoridades donde la mentira y la irresponsabilidad los caracteriza”.

Por su parte José Juan Becerra Pineda de la Junta Distrital 01, señaló que la pérdida de registro de PANAL no está concluida y que el caso se analiza a nivel nacional.

Además la Ley de Partidos dice en su artículo 94 que con que se obtenga el 3 por ciento de las votaciones de algunas de las elecciones realizadas, es suficiente para conservar el registro.