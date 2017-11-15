Nuevo frente frío para el fin de semana

Un nuevo frente frío ingresará a la región norte de Coahuila este fin de semana, que traerá ligero descenso en las temperaturas con viento del norte.

De acuerdo con el metereólogo Edgar Carballido, la temperatura más baja es de 6 grados centígrados para este sábado.

Además recomendó extremar precauciones a los automovilistas, debido a la neblina durante las noches y mañanas.

Miércoles y jueves amanecerá medio nublado con 26 y 15 grados centígrados con vientos del sureste de 10 a 15 kilómetros por hora.

Viernes, sábado y domingo se espera medio nublado a despejado con temperaturas máximas de 26 grados y mínima de 8 grados.

Habrá vientos cambiantes del sur el viernes y del norte el sábado.