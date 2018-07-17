Nuevo Modelo Educativo busca mayor integración de los alumnos

Piedras Negras, Coah.- La implementación del Nuevo Modelo Educativo que busca tomar en cuenta a las necesidades de los alumnos, incluso los maestros están dispuestos y no ha habido rechazo por parte de ellos para introducir los temas de diversidad sexual que vienen en próximos libros de texto, dijo la jefa del Sector Primarias Uno, Perla Azucena Flores Chacón.

Los libros de texto que se entregarán en el próximo ciclo escolar, que incluyen temas de diversidad sexual, ayudarán a que los niños tengan más información y dominio de todo lo nuevo, agregó que los maestros no están negados a lo nuevo, “al contrario tenemos mucha expectativa en ello porque lo que busca el nuevo modelo es que los alumnos se les tome en cuenta, es parte de ello”.

Los docentes estuvieron tomando cursos presenciales y en línea antes de salir de vacaciones para ir conociendo el Nuevo Modelo, el 6 de agosto, dos semanas previas al inicio del ciclo escolar 2018-2019, tendrán cursos intensivos.

“Una semana centrados en lo que es el nuevo modelo educativos para ver la forma en que se va a implementar, trae cambios en los niveles de primero y segundo año escolar”, explicó el objetivo, “que pongamos al niño al centro, tomen en cuenta sus necesidades e interesas y partir de ahí para que logre el máximo dominio de conocimiento y los niños tengan apertura a todo lo nuevo”.

De acuerdo a los profesionales de la salud, quienes coordinan la Salud Sexual y Reproductiva, la falta de información correcta y oportuna ha inhibido la disminución de índices de embarazos en adolescentes, incluso la transmisión de enfermedades sexuales, y eleva la violencia sexual.

Minerva Contreras, coordinadora de Salud Sexual de la Jurisdicción Sanitaria 1, ve con buenos ojos que en los libros escolares se incluyan temas sobre diversidad sexual, quien agregó que si no han bajado los índices de 38 por ciento de embarazos adolescentes se debe a que no ha llegado la información correcta a los jóvenes, porque las condiciones para que obtengan preservativos y orientación están dadas.

“El despertar sexual sucede en la etapa de la adolescencia, hay inquietud de explorar y conocer, salir y tener contacto con personas, por ello se elevan los índices de embarazos”, y enfatizó la importancia de que los adolescentes tengan información fidedigna sobre el uso adecuado del preservativo y recomendaciones adecuadas para que puedan ejercer una sexualidad responsable y segura.