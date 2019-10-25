Occiso permanece en el SEMEFO

La Fiscalía General del Estado informó que no se ha realizado la reclamación del cuerpo de la persona que murió ahogada en el Río Bravo a la altura del ejido El Saucito.

En la presente semana una persona del sexo masculino fue localizada sin vida, portaba una identificación a nombre de Roberto Razo Razo originario de Salamanca, Guanajuato.

Fueron elementos del Grupo Beta quienes ubicaron el cuerpo después de recibir un reporte por parte de pescadores.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a dicho ejido para tomar conocimiento y realizar indagaciones.

El occiso vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla azul y botas cafés, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

La autopsia practicada por el médico legista reveló que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión, por lo que se descartó una muerte violenta.

Hasta el momento no se ha presentado ningún familiar a comparecer ante el Ministerio Público para realizar la identificación oficial y solicitar la devolución del cuerpo.

La carpeta de investigación prácticamente está concluida al determinarse la causa de la muerte, se presume que se trate de alguien que pretendía cruzar de forma ilegal hacia la unión americana.

Sin embargo, se están realizando indagaciones por parte del Ministerio Público, por su parte se enviará un oficio de colaboración a autoridades del estado de Guanajuato por si acaso familiares del fallecido no están aún enterados de su deceso.