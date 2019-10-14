Ofertan vacantes en maquiladoras

A pesar de los paros laborales en la región, hay compañías de la industria de la transformación y maquiladoras que continúan con el reclutamiento de personal, y en la próxima jornada laboral ofrecen vacantes la empresa Fujikura y Ensambladora, apuntó Blanca Tabares García, presidente de INDEX Piedras Negras.

Señaló que estas empresas continúan con los reclutamientos, aunque ya no masivos como en meses pasados, pero aún hay oportunidades de trabajo en este rubro.

La empresa Fujikura y Ensambladora del Norte son empresas que están constantemente requiriendo personal y participarán en la próxima Jornada Laboral que organiza el Servicio Nacional de Empleo el 16 de octubre en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple 34, en el fraccionamiento Río Bravo.

Según Tabares García, este año no se pronostican vacantes de gran número, sino hasta enero del 2020, cuando reactiven contratos pues algunas empresas todavía no han aterrizado proyectos.