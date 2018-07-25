Oficinas de Comité Municipal Electoral funcionará solo para notificaciones

Piedras Negras, Coah. -Aunque el Comité municipal Electoral deja de funcionar como tal, mantendrá la oficina solo para recibir quejas y concluir las que recibieron, -alrededor de 40 notificaciones- dirigidas a diferentes partidos.

José María Muñoz Martínez, presidente del Órgano Electoral, explicó que el Comité cierra y se entregará el mobiliario al Instituto Electoral de Coahuila, pero permanecerá como oficina de partes, para recibir notificaciones.

“Continuaremos recibiendo las quejas, requerimiento e impugnaciones, ya que es necesidad del Instituto, tener una oficina de partes, hasta que concluyan estas remisiones”, explicó.

Son más de 40 notificaciones en contra de diferentes partidos políticos, los cuales aún están en trámites, expuso, por ello mantendrán este enlace para recibir y notificar.

En cuanto a la jornada electoral en cuestión, destacó que este año fue positivo gracias a la capacitación debido de los funcionarios de casilla, por ello no hubo quejas de este tipo.