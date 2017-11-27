Ofrecen terrenos irregulares a la venta

Piedras Negras, Coah.- En redes sociales están alertando a la población sobre la venta de terrenos en zonas ejidales de forma fraudulenta.

La denuncia hecha por María Suárez, se refiere concretamente a un predio que le fue vendido rumbo a Guerrero, a la altura del nuevo crucero en Prolongación “V. Carranza”.

Denuncia que esta persona no cuenta con escrituras y solo otorga un contrato lenonino sin fundamento en cada venta, lo que acarreará problemas legales.

Juan Carlos Álvarez, líder del sector Villa de Fuente, urgió a los ciudadanos a no caer en este tipo de fraudes, y los exhortó a que se asesoren legalemente antes de pagar algún dinero.

Sostuvo que hay sujetos que aprovechan el desconocimiento de las personas en el proceso legal de escrituración.

“Para comprar cualquier terreno es necesario hacer la negociación ante un Notario Público, que es la instancia legal para formular cualquier compraventa”.