Ofrecerá Senda boletos electrónicos

A partir del 29 de octubre los autobuses foráneos del Grupo Senda contarán con un sistema de operación para obtener boletos electrónicos de viaje a través del celular, dijo el gerente Ismael González Martínez.

Indicó que se está capacitando al personal para que manejen a través de una tableta electrónica la clave del boleto que el usuario podrá presentar en su teléfono inteligente al momento de arribar al autobús.

Señaló que con este nuevo sistema operativo se mejorará el proceso y servicio de venta, ya que el usuario pude adquirir el boleto en línea para buscar el asiento, modificar fechas, horarios de salida y destinos con anticipación, siempre y cuando estén disponibles.

Indicó que está próximo a lanzarse el sistema que es más práctico, pues el usuario presentará el boleto en la pantalla del celular para mayor control del mismo, evitar saturaciones, aunque también lo puede adquirir directamente en taquilla.