Once migrantes fallecidos son mexicanos

En lo que va del año se han registrado 30 fallecimientos de migrantes, de los cuales sólo 11 han sido identificados como connacionales, manifestó el cónsul de México en Eagle Pass, Ismael Naveja Macías, quien dijo que el resto se encuentra en situación de análisis forenses o no han sido identificados.

“Nosotros nos apoyamos en materia de identificación forense en Laredo, debido a que en Eagle Pass no existe un servicio forense y habrá que ver en qué medida con los elementos que se cuenten contribuyen a la identificación de las personas”, expresó.

En este sentido, destacó el apoyo de los medios de comunicación, ya que al dar a conocer el caso y si existe alguna seña particular o tatuaje que contribuya en la identificación de las personas.

Recalcó que van 30 personas fallecidas por ahogamiento, deshidratación o golpe de calor, de las cuales solo 11 se han identificado como connacionales.

Naveja Macías señaló, que continúa el exhorto a quienes buscan internarse de manera ilegal en el vecino país, ya que es un hecho el riesgo de muerte que existe al intentar cruzar por el río.

Y es que el pasado sábado un connacional de 25 años del estado de Guanajuato falleció debido a la larga caminata y exposición de condiciones extremas, el cual iba acompañado de un familiar, por lo que se pudo realizar la identificación y el traslado a su lugar de origen.

“Es una muestra más, de que al tratar de cruzar a Estados Unidos de forma indocumentada pone en riesgo la vida, por lo tanto, deben de pensarlo muchas veces y de ser posible no lo hagan, porque el riesgo es latente”, concluyó.