Otorgan residencia en México a 15 venezolanos

Este viernes cruzaron a Piedras Negras los primeros quince migrantes extranjeros admitidos bajo el Programa de Protección a Migrantes (PPM).

Todos son originarios de Venezuela, incluyendo cuatro menores.

El grupo fue retornado al mediodía del viernes y fueron resguardados hasta la guardarraya por personal de Aduana y Protección Fronteriza.

Fueron recibidos por José de Jesús Barajas, delegado estatal del Instituto Nacional de Migración.

Allí permanecieron por espacio de una hora mientras les hacían el documento legal que les permite residir en territorio mexicano, incluso trabajar.

Los migrantes venezolanos tendrán que esperar en Piedras Negras su cita con un juez de Migración de Estados Unidos.

No quisieron emitir declaraciones, por evidente temor de interferir en su proceso migratorio de asilo político.

Se espera el arribo de más migrantes durante este sábado y domingo.