Padre Pepe cumple 45 años de sacerdote

Son 45 años ya de aquella ocasión en que el padre José Guadalupe Valdés Alvarado, aceptó servir a Dios como predicador de su palabra.

Con misa concelebrada, por el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño, la tarde del lunes 20 de noviembre, en el Santuario de Guadalupe inició la celebración del aniversario.

Durante la misa se contó con un selecto grupo de sacerdotes que a lo largo de estos 45 años han sido compañeros con él en diversas iglesias de la región, principalmente con los que hoy laboran a su lado en el Santurario de Guadalupe, donde el padre “Pepe” funge como párroco, ellos son el padre Miguel Zaragoza Borrego y el padre J. Alfredo Lugo Azuela.

Familiares, amistades y sobre todo miembros de los diversos centros católicos, se congregaron para la celebración de los 45 años del padre “Pepe”, como le llama la feligresía de cariño.