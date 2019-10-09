Pareja asalta a taxista

Una pareja cometió un asalto en agravio de un taxista de la línea Chapulín, los hechos se suscitaron en la colonia Gobernadores, los responsables le quitaron al chofer mil 200 pesos en efectivo para después huir, afortunadamente no lo lesionaron.

Alejandro de León Mendoza coordinador de la Unidad Masiva, informó que la madrugada del miércoles se atendió un reporte de un asalto registrado sobre la calle Nazario Ortíz.

Indicó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Preventiva Municipal acudieron a tomar conocimiento.

Señaló que a la altura del centro comunitario de la colonia Gobernadores los policías se entrevistaron con Yahir “N”, quien dijo ser el afectado.

Comentó que es chofer de un taxi de la línea Chapulín con número económico 390 Ford Figo color blanco.

Refirió que le prestó sus servicios a una pareja a la cual recogió sobre la calle Zaragoza en la zona Centro, posteriormente le pidieron que los llevara al sector Gobernadores.

Argumentó que antes de descender la mujer lo amenazó con una navaja para después el hombre quitarle la cantidad de mil 200 pesos en efectivo.

Manifestó que los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido, el sujeto vestía camisa negra y pantalón de mezclilla azul, mientras que la dama blusa floreada y pantalón de mezclilla azul.

Mencionó que se implementó un operativo de búsqueda en los alrededores de la colonia, no siendo posible localizar a los asaltantes.