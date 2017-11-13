Partido verde tendra candidato propio a la alcaldía

El Partido Verde Ecologista de México, no descarta proyectar, la figura de Raúl Tamez Robledo, como candidato a la alcaldía de Piedras Negras para los próximos comicios electorales del 2018, comentó el presidente del comité municipal del citado partido, Armando Peña Valdés.

Dijo que en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido es lo se está manejando que se participe de manera independiente a las diputaciones federales, a las senadurías y a la presidencia de la república.

De igual manera aquí en Coahuila y en el municipio de Piedras Negras se participará con candidato propio a la presidencia municipal y así participar de manera propia con el Partido Verde Ecologista de México.

Agregó que ya se está trabajando en los perfiles y se está platicando con diferentes actores de la sociedad y que se sumen a este proyecto, así como integrantes del partido han levantado la mano para sumarse a participar, es por eso que el Partido Verde contenderá con candidatos propios.