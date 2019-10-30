Pastillas para adelgazar pueden contener drogas

Debido a que la mayoría de los medicamentos que se venden para bajar de peso cuentan con estimulantes o con algún tipo de droga que pueden deteriorar la salud en otros aspectos, manifestó el director de la Unidad de Medicina Familiar número 79 del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), Juan David Martínez Castro, recomendó realizar dietas y ejercicio para poder bajar de peso de manera saludable.

En este sentido el galeno mencionó, que el IMSS realiza diferentes acciones y cuenta con diferentes programas de sobrepeso y obesidad en la clínica para bajar de peso de manera saludable.

Añadió que el Seguro Social cuenta con un régimen preventivo y una acción específica, sin medicamentos que puedan deteriorar la salud de los pacientes.

Recalcó que los medicamentos para bajar de peso pueden contener sustancias que pueden ocasionar una enfermedad temprana en el paciente joven, mientras que en el paciente adulto pueden provocarle hasta la muerte.

En este sentido Martínez Castro señaló que el IMSS no prescribe este medicamento a sus pacientes.

Finalmente recomendó realizar dieta y ejercicio, además de acudir a los sistemas de consulta preventiva que se tiene en las instalaciones del Seguro Social.