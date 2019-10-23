Perra lo ataca a mordidas

Luis “N” resultó lesionado al ser atacado por una perra en la colonia Lázaro Cárdenas, dijo que iba a formalizar una denuncia debido a que la dueña no quería hacerse cargo de los gastos médicos.

El afectado se presentó en el edificio de la Fiscalía General del Estado, ya que era su deseo presentar una querella.

Informó que el pasado domingo iba caminando hacia su casa cuando una perra negra lo atacó, provocándole heridas en diferentes partes del cuerpo.

Indicó que los hechos se suscitaron sobre la calle Lázaro Cárdenas cruce con Maclovio Herrera, el afectado le dijo a la dueña que respondiera con los gastos médicos, pero se negó.

Comentó que las heridas las presenta en ambas piernas y en antebrazo derecho, por fortuna no son de gravedad, pero si dejarán cicatriz.

Refirió que lo único que quiere es que le cubran los gastos médicos por las curaciones que recibió en un Hospital de la localidad.

Argumentó que la propietaria de la perra tiene más animales, los cuales se salen del portal o patio de la vivienda y andan sueltos en plena calle.

Manifestó que existe el riesgo de que ataquen a más personas e incluso a menores de edad que en ocasiones juegan afuera de sus domicilios.

Mencionó que la denuncia la presentará en la Unidad de Atención Temprana, por lo que espera que la dueña de la perra sea citada a comparecer.

Luis “N” es el afectado y acudió a presentar una denuncia, los hechos se suscitaron en la colonia Lázaro Cárdenas.