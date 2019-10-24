Persigue a su mujer y le choca camioneta

Bernardo “N” de 32 años, fue detenido después de agredir a su esposa a quien también le ocasionó daños por choque a su camioneta, los hechos se suscitaron en la colonia Central.

Luis Humberto García, comisario de la Policía Preventiva Municipal, indicó que se recibió un reporte de un problema familiar sobre la calle Santa Cruz.

Señaló que elementos se trasladaron a bordo de una unidad, ya que la persona que efectuaba el reporte comentaba que su esposo la iba siguiendo y además le iba chocando la camioneta.

Comentó que las unidades implicadas fueron detectadas sobre la calle Santa Cruz siendo un Chevrolet Sonic y una Chevrolet Trax color gris.

Refirió que los policías se entrevistaron con Rocío “N” de 34 años, quien dijo que su esposo Bernardo “N” la iba siguiendo desde hace varios minutos.

Argumentó que de forma intencional le iba chocando la camioneta con su carro, por lo que decidió realizar el reporte.

Manifestó que los uniformados realizaron la detención del presunto responsable a quien se le leyeron sus derechos.

Mencionó que fue remitido a la cárcel, para después elaborarse el informe policial homologado a fin de consignar al responsable ante el Ministerio Público.

Agregó que se integrará una carpeta de investigación por los delitos de violencia familiar y daños por choque, por lo que se estará resolviendo su situación legal en un lapso de 48 horas.