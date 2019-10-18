Persisten mitos de mastografías

Aún existen mitos y mala información sobre las mastografías como la exposición a altas radiaciones y que duele, por lo que las autoridades de salud invitan a la población el despejar dudas con personal de salud experto.

Personal de Salud Reproductiva y Sexual de la Jurisdicción Sanitaria Uno, indicaron que aún llegan personas con falsas creencias sobre el examen de mastografía, a raíz de un reportaje en una televisora, que señalaba que las radiaciones que emite este proceso pueden desarrollar cáncer de tiroides, entre otros malestares, información que trascendió de boca en boca pero nunca se investigó bien.

Recordaron que la exposición solar a la que diariamente se exponen las personas, es más alta que la utilizada en una toma de mastografía que duran unos milisegundos y algunas mujeres tienen más sensibles sus pechos por lo que les molesta al ser presionadas por las placas, aunque es por poco tiempo para hacer la toma.

Ante esto, los expertos en salud instan a las personas a informarse bien ya que las campañas de mastografías continúan en la localidad y son métodos eficaces de la prevención de cáncer de mama.

Este examen puede detectar anomalías muy ligeras, que no son palpables, lo que permite atacar antes de que se convierta en cáncer o crezca y si las pacientes tienen duda, pueden acudir con el técnico radiólogo durante los exámenes de mastografía para despejar toda duda.

Autoridades de salud invitan a la población a despejar dudas con personal de salud experto para prevenir el cáncer con los estudios.