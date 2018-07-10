Pide dirigente nacional de telefonistas luchar juntos para revocar decisión de IFETEL

Piedras Negras, Coah. - Los telefonistas de México señalan que de ninguna manera aceptarán la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFETEL, donde aseguran los agremiados, parte en dos a la empresa (Teléfonos de México) a través de un proyecto que obliga a subsidiar a la competencia y trabajar sin condiciones para poder financieramente operar.

Esto pone en riesgo las condiciones de la empresa y los trabajadores, dijo el secretario general del Sindicato de Telefonistas de México, Francisco Hernández Juárez, durante la reunión que sostuvo el martes por la tarde con los telefonistas de Piedras Negras donde se les informó sobre la forma en que se enfrentará la decisión.

Explicó, que la forma en que buscan revertir la decisión es a través de dos amparos y posible emplazamiento a huelga en enero, además de las gestiones propias con el Gobierno Mexicano.

Es una agresión directa, no es una decisión de regulación o mejorar las condiciones de la competencia es una decisión política en contra de Teléfonos de México para confiscar a la red, así lo definió.

El IFT, incluso está dividido, agregó, ya que hay consejeros que dejan ver, es una decisión política para proteger a ciertos intereses.

Pero aseguró que el sindicato tiene suficiente capacidad para revertir esta decisión de manera legal y pacífica. En todo Coahuila alrededor de mil 500 trabajadores son sindicalizados, pero en el país son 60 mil por lo que “es un sindicato grande y con muchas posibilidades de luchar”.