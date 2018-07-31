Piden autoridades educativas más vigilancia en kínder

Piedras Negras, Coah.- Preocupa a autoridades escolares que migrantes rompieran vidrios de ventanas de un salón del plantel prescolar “Severino Calderón” a fin de pernoctar, ya que se está volviendo un problema social.

Este jardín de niños se encuentra a un lado de la Casa del Migrante “Frontera Digna”, por lo que piden mayor vigilancia en el sector, dijo Aarón Rodríguez, coordinador regional de Servicios Educativos.

Explicó que el intendente del plantel se dio cuenta de lo que habían hecho y se salió del lugar porque le dio miedo de que le hicieran daño, pero no pudo identificar a las personas que estaban dentro del aula.

Indicó que es normal que se encuentren detrás de un salón o bajo algún techo de las aulas, pero nunca habían forzado las instalaciones para meterse, rompiendo una chapa y ocasionando destrozos dentro del salón, aunque no se robaron nada.

“Dentro del salón vimos suciedad, colillas de cigarro, botellas de plástico, y no hubo daño ni robo, el problema es que ya se metieron a los salones”, dijo el funcionario, por lo que piden mayor vigilancia en el sector, ya que aún se encuentran en periodo de vacaciones escolares. Entregaron oficio puntual a Seguridad Pública para que haya mayor vigilancia y rondines constantes en esta escuela en particular.