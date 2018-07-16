Piden caridad para con los migrantes

Pide la Iglesia Católica el apoyo de la población, para recabar productos de limpieza e higiene en apoyo a los cientos de migrantes extranjeros y nacionales que arriban a esta frontera.

La donación la está haciendo la Catedral de Mártires de Cristo Rey a través de redes sociales y en todos los templos de la ciudad durante las misas dominicales.

Se están pidiendo cepillos dentales, desodorantes, platos, atún, arroz, aceite, agua embotellada y rastrillos.

Así como ropa interior, calcetas, pantalones, papel higiénico, cloro, escobas y jabones.

Los artículos pueden llevarlos directamente a cada Iglesia o durante los horarios de oficina.

Todo el material será entregado a la “Casa del Migrante”, ubicada en calle Anáhuac.