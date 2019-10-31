Piden credencial del IFE en puentes internacionales

Autoridades difundieron el convenio que existe entre México y Estados Unidos, para solicitar documentos como pasaporte mexicano o credencial de elector a usuarios de Puentes Internacionales, con el propósito que migrantes extranjeros no burlen la guardarraya y soliciten asilo político o humanitario.

A través de cartelones instalados a la entrada de los cruces internacionales, da cuenta del punto de revisión en el que se observan logotipos del Gobierno Federal, del Estado de Coahuila, Instituto Nacional de Migración y de los Estados Unidos.

Al respecto, Héctor Menchaca González, Enlace Municipal con autoridades de Inmigración en Eagle Pass, Texas, dijo que el convenio de colaboración tiene como propósito evitar que migrantes extranjeros crucen de manera desordenada, y vuelvan a cerrarse los puentes, algo que dijo trastocaría la actividad comercial entre Eagle Pass y Piedras Negras.

“La intención es que no perjudique la vida diaria del residente fronterizo, que va de un lado a otro por cuestiones de negocios, turismo o familiar” señaló.

“Pero también evitar que cierren puentes, lo que ha sucedido en otras fronteras, donde se reducen espacios por una revisión más intensa, lo que ocasiona filas de hasta varias horas”, sostuvo.

Recordó que en Piedras Negras ha sucedido esto, cuando cruzaron cubanos, venezolanos o rusos.

En ese sentido, Menchaca González pidió comprensión a la comunidad.

“No tardamos nada en la revisión de documentos; pero en el caso que una persona se niega a hacerlo, se reporta a la CBP de inmediato para que tome las medidas necesarias, y si son extranjeros sin documentos se turnan al Instituto Nacional de Migración”, finalizó.

El letrero que indica el punto de revisión a la entrada de Puentes Internacionales.