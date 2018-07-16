Piden denunciar a menores trabajando en giros donde corren riesgo

Piedras Negras, Coah. - Dado que se eleva la búsqueda de trabajo de menores de edad durante las vacaciones y para evitar que caigan en la informalidad y ponerlos en riesgo, la Secretaría del Trabajo del Estado (SETRA), pide a la ciudadanía denunciar posibles casos.

Cristina Rueda, jefa de inspectores de la dependencia estatal, señaló que las labores que están negadas a los menores de edad es el área de cocina en los establecimientos de comida rápida, o trabajos en el giro de la construcción, entre otras que puedan dañar la integridad física y mental del menor.

Se intensifican las inspecciones para evitar estas acciones en la temporada de vacaciones de verano, dijo, aunque las revisiones se hacen en todos los giros empresariales, se pone especial énfasis donde hay reportes y antecedentes, por lo que piden a la ciudadanía denunciar estos casos.

Recordó que todos los patrones que quieran contratar a menores de 14 a 17 años de edad deben tener la carta aprobatoria expedida por la SETRA y donde detallan el trabajo a realizar, así como las horas laborales.

La carta es sin costo, y los requisitos indispensables son, que el menor de 14 y 15 años debe estar estudiando para que le expidan la carta y no debe ser una actividad que ponga en riesgo a la integridad del menor.