Piden extremar precauciones durante las vacaciones

Al iniciar el período vacacional de verano, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones como cerrar bien las casas, tener cuidado con ríos o balnearios, así como en el tránsito por carreteras.

Francisco Contreras Obregón, director de la dependencia, lamentó que en este período vacacional suelen incrementarse los accidentes.

Por ello, pidió a la gente hacer caso de las recomendaciones hechas por las autoridades.

Entre ellas cerrar bien ventanas, puertas y portones, si es posible con candados o cadenas, desconectar todos los aparatos eléctricos o bajar la cuchilla.

Si va a salir a vacaciones debe revisar a detalle las condiciones eléctricas y mecánicas del automóvil, para evitar desperfectos en carreteras, llevar llanta de refacción y herramientas, así como un botiquín de emergencias.

Asimismo se recomienda estar pendientes de los menores de edad, si van a visitar ríos o albercas.

Además llevar un celular con suficiente carga y números telefónicos de emergencia.