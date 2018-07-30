Piden precaución a trabajadores de la construcción, del campo y jornaleros por golpes de calor

Piedras Negras, Coah.-Las personas que se dedican a la construcción, al campo, jornales y migrantes, deben tomar extremas precauciones para evitar golpes de calor y deshidrataciones por la exposición prolongada a las altas temperaturas de la región.

Estos trabajadores suelen estar “acostumbrados al calor” y hacen caso omiso a la sensación de debilidad, mareo, palpitaciones, enrojecimiento de la piel, sed y otros síntomas que los afecta.

De acuerdo a Adalberto Peña de los Santos, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, se contempla llevar información preventiva para quienes trabajan a la intemperie por largas horas, a fin de que tomen precauciones de una posible insolación.

Indicó que se debe llevar un estricto control para quienes están trabajando expuestos al sol, porque llega un momento en el que dejan de sudar, sube la temperatura y viene el golpe de calor, casi de inmediato.

Indicó que estos trabajadores, deben tomar agua al menos cada media hora a una hora para evitar la deshidratación, no un litro o dos durante el día, sino cada hora.

También deben darse constantes lapsos de descanso en un lugar fresco para recuperar la temperatura, ya que en esta región, el verano con temperaturas que pasan los 40 grados centígrados, dará problemas serios a la población como golpes de calor, deshidratación, y quemaduras entre otras.