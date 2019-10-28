Piedras Negras se viste de rosa

Niños, adultos y familias completas vistieron de rosa la ciudad de Piedras Negras al unirse solidariamente a la caminata en apoyo a los sobrevivientes del cáncer y con las personas que aún luchan contra esta mortal enfermedad.

Arrancando con una misa de acción de gracias donde el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño emitió el mensaje de paz hacia los presentes y la bendición a estas acciones de solidaridad.

Animadas con el canto de todos los presentes levantando en una sola voz el apoyo de corazón a estas personas que pelean una batalla contra esta enfermedad y en honor a las que se quedaron en el camino.

Finalizando en la Macroplaza y posaron para la tradicional fotografía aérea del moño rosa, propios y extraños se unieron disfrutando una tarde familiar.