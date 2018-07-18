Piedras Negras una de las ciudades más calientes del país

En el quinto día de canícula, Piedras Negras sumó el primer día con una de las temperaturas más calientes registrada en todo el país.

Fue el miércoles 18 de julio y el termómetro marcó 41 grados centígrados.

Ese día superó al ejido Nuevo León con 40.2 grados y a Soto la Marina con 40.0 grados.

La canícula, que son los 40 días más calientes de todo el año, comenzó el pasado 14 de julio y concluye a mediados de agosto.

Piedras Negras registró 40.6 grados el sábado 14 de junio y ese día la temperatura más alta fue de 44.5 grados.

El domingo 15 fueron 41.0 grados por debajo de los 41.5 registrados en La Paz, Baja California, que fue primer lugar.

Y el pasado lunes se ubicó como la tercera ciudad más caliente con 39.8 grados.