Piedras Negras y Eagle Pass listos para el "Black Friday"

Las diferentes casas comerciales de la vecina ciudad de Eagle Pass, Texas, se preparan para recibir este próximo viernes 24 de noviembre a la llamada “Venta después de Acción de Gracias”, en donde la mercancía es rebajada considerablemente.

Se espera una gran cantidad de compradores, tanto de Piedras Negras como de Eagle Pass, que aprovecharán los descuentos de las diferentes tiendas de la ciudad.

El llamado “Black Friday” se ha convertido en una tradición para aquellos que buscan un mejor precio en las compras para navidad y adquirir con tiempo los regalos.

Los artículos más buscados son electrónicos, computadoras, televisores, pantallas plasma, juegos de video, etc., y la venta empieza a partir de las 5 de la mañana y solamente hasta las 11 de la mañana.

Así que desde la noche del jueves se esperan observar largas filas en los puentes internacionales, donde los compradores del interior de la república, así como la gente de Piedras Negras, aprovecharán los descuentos del “Black Friday”.