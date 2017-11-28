Poco uso del preservativo

Piedras Negras, Coah.- Es alto el porcentaje de jóvenes que contraen infecciones de trasmisión sexual, así como embarazos no deseados, así lo dio a conocer la doctora, Minerva Contreras Moreno, encargada del departamento de Salud Sexual y Reproductiva, señaló que esto ocurre debido a la alta promiscuidad y el no uso de preservativos.

Dijo que el llevar prácticas sexuales de alto riesgo, como el sexo oral, sexo anal, etc., son situaciones que exponen a los jóvenes a contraer enfermedades de alto riesgo.

Dijo que también tienen más alta promiscuidad que las personas adultas, ya que tienen más número de parejas y esto incrementa el riesgo de las enfermedades de trasmisión sexual, además son los que menos utilizan los métodos anticonceptivos.

Señaló que en el tema de los embarazos a temprana edad, el cuerpo de la mujer no está totalmente desarrollado, no cuenta con la madurez necesaria para llevar un embarazo, como lo es el cuerpo de una mujer adulta.

Agregó que estos factores hacen que la sexualidad para los jóvenes sea muy riesgosa y exponen a los jóvenes a contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.