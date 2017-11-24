Podría delincuencia regresar a Piedras Negras

El “Yugo de los Zetas” comenzó desde 2003 y brotó años después hasta que se contúvo, afirmó el gobernador Rubén Moreira Valdez, quién aseguró que “si se afloja el paso”, las consecuencias serán graves.

Durante la quema de droga en el municipio de Nava, el mandatario estatal, destacó la seriedad en la investigación del artículo “Yugo Zeta, Norte Coahuila”, emitido por invetigadores del Colegio México (Colmex).

“Les recomiendo leerlo para que saquen conclusiones. Es un documento que cuenta con el beneplácito del gobierno del Estado”, sostuvó.

Moreira Valdez, reiteró que el documento se hizo a partir de que el Estado abrió sus archivos, para que todos conozcan la historia.

Señaló también que es un documento que relata lo malo de la entidad en el pasado y cómo se está mejorando ahora, así como también cómo se percibe al crimen organizado.

“Los Zetas, es un grupo delictivo que no llegó de un día para otro, allí lo dice en la primera hoja; también que Piedras Negras estuvo a manos de la delincuencia en 2003 y que la violencia brotó años después”.

Por ello, exhortó a hacer bien las cosas, porque de lo contrario tendrá efectos a futuro.

“Si aflojamos el paso, habrá problemas más rápido; entonces, hagamos bien las cosas”aseveró.