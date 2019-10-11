Policía Municipal de Nava detiene a extorsionador y lo pone a disposición ante MP Allende

NAVA,COAH. Elementos de la Policía Municipal de Nava lograron la detención de un sujeto que realizaba una extorsión via telefónica contra una ciudadana que acudió a solicitar el apoyo a los uniformados lográndose la detención en flagrancia en el cruce de las calles Azcarate e Iturbide en la colonia Progreso de esta ciudad.

Tras la rápida intervención de los uniformados se realizó las acciones de pagar la extorsión que solicitaba el delincuente dejando la cantidad de dinero a lado de un poste de luz ,minutos mas tarde se detuvo al C.Uruel “N” de 34 años de edad con domicilio en la calle Javier Mina de la colonia Independencia del mismo municipio.

La dama acudió a la dirección de seguridad pública municipal a reportar que este sujeto la extorsionaba con exhibir fotografías personales a cambio de una cantidad de dinero, por lo que se procedió a coordinarse con la afectada para ir a lugar donde se le solicitaba dejara el dinero logrando la detención de este sujeto cuando recogía el monto de dinero.