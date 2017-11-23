Policías concluyen estudios

La Dirección Estatal de Preparatorias del Sistema Abierto, entregó certificados a 62 policías preventivos, 1 oficial caído y 5 administrativos, y un elemento del grupo Fuerza Coahuila.

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Sonia Villareal Pérez, y el alcalde en funciones Fernando Purón Johnston, así como Manuel Flores Revueltas, director estatal de Preparatorias.

Además entregaron 255 juegos de nuevos uniformes policiales, que incluyen chalecos, camisas y pantalón y cachuchas.

Flores Revueltas, sostuvo que hoy en día no es excusa contar con estudios de preparatoria, y elogió la responsabilidad de los gobiernos por incrementar el valor educativo en sus oficiales.

En ese sentido, Purón Johnston, señaló que con los 68 oficiales reconocidos este día, “nuestra policía cuenta con bachillerato terminado al 100 por ciento”.

