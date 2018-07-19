Pollero podría enfrentar pena de muerte en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS.- El eaglepaseño Jorge Luis Monsiváis Jr. enfrentará pena de muerte o cadena perpetua por la muerte de cinco indocumentados en la volcadura de una Suburban ocurrida en Big Wells, Texas.

John Bash, procurador federal para el Oeste de Texas, confirmó cargos del gran jurado contra cuatro personas más por tráfico humano para obtener ganancias financieras:

Marcial Gómez Santana y Mariela Reyna de 45 años de edad, ambos originarios de México. Así como Rudy Gómez de 21 años y Johana Gómez de 19 años de edad, respectivamente, ambos de Houston, Texas e hijos de Mariela.

De ser encontrados culpables por la Corte de Distrito en Del Río, Texas, podrían enfrentar cadena perpetua o incluso pena de muerte, además de una multa de 250 mil dólares.

La volcadura ocurrió el 17 de junio pasado, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza iniciaron persecución de alta velocidad contra un convoy de tres vehículos en un camino vecinal entre el Indio y Carrizo Springs.

Monsiváis Jr. conducía la Suburban volcada donde fallecieron cuatro indocumentados y otro más murió camino al Hospital.

En el operativo se detuvieron a 23 indocumentados, 21 mexicanos y 2 hondureños.