Por el momento no quiero otro puesto: Purón

Ni en el gabinete, ni como precandidato por el momento, está concentrado en terminar sus cuatro años de gobierno, señaló Fernando Purón Johnston.

Esa fue su respuesta al ser cuestionado sobre si ha sido llamado por el gobernador electo Miguel Ángel Riquelme para formar parte de su gabinete, y en relación a un posible registro para contender en las elecciones de julio de 2018.

El gobernador Riquelme dará a conocer a su gabinete el próximo sábado 2 de diciembre.

“Nunca he estado en un escenario en el que tenga que solicitar licencia, pero estoy tranquilo, finalmente los días se llegan, pero mientras tanto continuaré en la alcaldía”, estableció.

El munícipe respondió también que está tranquilo y haciendo su trabajo como alcalde, al inquirírsele sobre si aceptaría una oferta política.

“Soy inquieto, no nos gusta estar de oquis, pero Dios dirá que vamos a hacer”.