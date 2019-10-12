Por males respiratorios consumo de vitaminas previene enfermedades

Cambios bruscos de temperatura son los que más afectan con enfermedades respiratorias a la población porque aún no están aclimatados, por lo que personal del IMSS pide extremar precauciones cuando se presentan estos sistemas frontales.

Las enfermedades estacionales pueden ocasionar incluso saturación del servicio médico de urgencias de la Unidad de Medicina familiar No. 79 del IMSS Piedras Negras, lo cual se puede evitar si se toman medidas para evitar estos padecimientos, dijo Juan David Martínez Castro, director de nosocomio.

Esto podría representar de 50 a 70 por ciento de las atenciones por problemas en las vías respiratorios altas como nariz, laringe y garganta con cuadros que incluye fiebre y dolor de cuerpo.

Las gripes generalmente se controlan de uno a dos días y no ameritan internamiento, sólo tratamiento médico y cuidados de alimentación como mayor consumo de vitamina, tomar líquidos abundantes, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y aplicarse la vacuna contra la influenza.