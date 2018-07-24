Por vacaciones cierran Procuraduría del Trabajo pero dan recomendaciones a trabajadores

Piedras Negras, Coah.- Si durante este periodo vacacional -regresan el 6 de agosto- se presenta alguna queja ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el trabajador afectado tiene 60 días para interponer demanda en caso de sentir violentados sus derechos laborales.

Francisco Xavier Fabela Hernández, procurador auxiliar, explicó que personal de esta dependencia disfrutará vacaciones durante las próximas dos semanas, sin incluir guardias a pesar de que es una de las dependencias que más demanda ha tenido.

Muestra en los últimos dos meses un aumento de atenciones de hasta 40 por ciento y mantienen 10 a 15 asesorías diarias las cuales pueden ser grupales, pues la delegación Piedras Negras también incluye los municipios de Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, Villa Unión, Guerrero e Hidalgo.

Estas se suspenden porque, en caso de que se mande citar al patrón, no se puede hacer ningún convenio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hasta que no esté totalmente integrada, pues esta última solo mantendrá guardias, dijo.

Esta Procuraduría es un filtro importante de las quejas laborales, ya que se solucionan hasta el 90 por ciento y solo el 10 por ciento llegan al Tribunal Laboral. Pero el 60 por ciento de estas demandas trascienden hasta la Junta Local de Conciliación porque el patrón hizo caso omiso a la notificación, es decir, no se presentó en la fecha de audiencia indicada.

También recomiendan evitar firmar algún documento y mucho menos una renuncia laboral hasta que se asesoren en esta dependencia, o que acudan con un abogado que los oriente sobre los derechos y obligaciones laborales, concluyó.