Potencial de turismo médico en frontera puede atraer a especialistas

Piedras Negras, Coah.- Con el aumento de usuarios y visitantes para atenderse en consultorios médicos locales, conocido como turismo médico, resulta más atractivo a los especialistas establecerse en la región Norte.

Carlos René Aguilar de la Garza, encargado regional en la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), dijo que la práctica del turismo médico en la frontera de Piedras Negras es bien conocido y puede explotarse para atraer más médicos.

Si bien los médicos especialistas quieren trasladarse a una ciudad grande ya que consideran puedan desarrollarse mejor, es porque desconocen la potencia que tienen las zonas fronterizas del Norte con el turismo, áreas de oportunidades y que se están explotando para persuadir que más galenos decidan instalarse.

La cercanía con Estados Unidos permite que se desarrollen con el servicio privado, que es muy común en las fronteras.

Urgenciólogos e intensivistas, entre otros, son las especialidades que mayormente faltan en el Hospital General de Zona número 11 del IMSS y médicos familiares en la Unidad de Medicina Familiar número 79, y que buscan acaparar en este año.