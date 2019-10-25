Prácticamente le regresó el citatorio

La madre del joven que fue atacado a mordidas por un can en el sector Lázaro Cárdenas en días pasados, aseguró que en la Fiscalía General del Estado le indicaron que no se podía hacer nada en contra de la dueña del animal a pesar de haber presentado la denuncia, por su parte la vecina se niega a pagar los gastos médicos.

Sara “N” se presentó de nueva cuenta ante el Ministerio Público después de haber formalizado una querella por el delito de lesiones.

Informó que su hijo fue atacado por un can el pasado domingo en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Maclovio Herrera cuando iba camino a su casa.

Señaló que de un domicilio le salió una perra negra la cual lo mordió en ambas piernas y en un brazo, provocándole lesiones considerables.

Comentó que presentó una denuncia en la Unidad de Atención Temprana, pero le dijeron que era ella quien tenía que llevar el citatorio a la dueña del can.

Refirió que la mujer responde al nombre de María “N”, quien prácticamente le devolvió el citatorio refiriendo que no se presentaría en ningún lado y que no pagaría gastos médicos.

Argumentó que su respuesta prácticamente fue que mejor hubiera dejado a su hijo en la calle para que se desangrara.

Manifestó que ya ha atacado a más personas y cuando se suscitó el hecho iba a morder a una pequeña de dos años.

Así mismo se reportó el hecho a la unidad canina del municipio para que aseguraran al animal a fin de revisarlo, pero también se negó.