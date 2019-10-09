Prefieren "paisanos" retornar por Coahuila

Debido a que miles de “paisanos” están sacando la vuelta a estados como Tamaulipas y utilizando a Coahuila por su seguridad para cruzar a México, legisladoras de la Comisión de Asuntos Fronterizos urgieron al Gobierno Federal y a las autoridades de Piedras Negras y Ciudad Acuña a sumar acciones que permitan agilizar el flujo migratorio a través de los puentes internacionales y en la garita del kilómetro 53.

Las diputadas Gabriela Garza Galván, Blanca Eppen Canales y María Chapa García estimaron que al menos 160 mil connacionales, transitarán por Coahuila en este invierno.

“Tenemos datos que indican que Coahuila representa para los “paisanos” un estado seguro y le están sacando la vuelta a Tamaulipas”, declaró Garza Galván, presidenta de la comisión.

Adelantó que en la cuarta reunión solicitarán a los alcaldes de Allende y Nava Antero Alvarado y Sergio Velázquez que se integren y propongan acciones de mejora.

Además, sostuvo que se emitirá un punto de acuerdo al Congreso de la Unión con el propósito de gestionar recursos para mejorar la infraestructura de la garita y módulos en los puentes.

Asimismo, destacó la visión del edil de Allende, Antero Alvarado Saldívar, para apoyar a “paisanos”, que en grupos de hasta 500 al día hacían fila en la garita para tramitar su permiso de internación.

La diputada Eppen Canales reveló que en noviembre y diciembre se espera un mayor flujo de connacionales que en programas y años anteriores, alrededor de 160 mil, por lo que urgió a sumar esfuerzos para que los residentes mexicanos en Estados Unidos sigan cruzando por Coahuila.

Blanca Eppen Canales integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos.

Esperanza Chapa García, legisladora.