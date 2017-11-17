Premiará SAT consumidores del Buen Fin

Piedras Negras, Coah.- Con una bolsa de 500 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda premiará a quienes paguen con tarjeta de debido o crédito durante las compras del Buen Fin.

En rueda de prensa, Karla Lopez, administradora desconcertada de Servicio al Contribuyente, explicó que, durante la jornada del Buen Fin del 17 al 20 de noviembre, los consumidores que realicen sus compras, superiores a 250 pesos y hasta 10 mil pesos, ingresan automático al sorteo anual, en el que se contempla premiar a 149 mil compradores en el país.

Indicó que participa cualquier establecimiento y todos los artículos, incluyendo alcoholes, siempre y cuando la compra se registre con tarjeta de crédito o débito dentro del periodo establecido como Buen Fin.

“Es decir en este próximo fin de semana esperamos que visiten cualquier establecimiento que tenga terminales y realicen sus compras con tarjeta”, invitó.

Una vez concluido el fin de semana de compras, se llevará a cabo el sorteo el 5 de diciembre, y el 22 de diciembre publican los resultados.