Premium rebasa los 18 pesos

Cada litro de gasolina Premium rebasó los 18 pesos desde este viernes en Piedras Negras.

Es el incremento a los combustibles número 102 en cinco meses y 20 días de este año.

El precio correcto es de 18.02 pesos por litro, tras el “ajuste” de tres centavos que aplicaron concesionarios de gasolineras.

En este año, la Premium rebasó los 17 y ahora 18 pesos por litro, es decir lleva 2.60 pesos más por cada litro.

Sin embargo no todas las gasolineras aplicaron el mismo “ajuste”, la Estación Anáhuac por ejemplo la vendió a 18.01 pesos y la Orba Gas a 18.00 pesos cerrados.

Aun así, Piedras Negras es una de las ciudades con la gasolina más barata en Coahuila.

De acuerdo a la página “Precios Gasolinas Coahuila 2018”, el precio promedio en el estado es de 20.89 pesos la Premium y 19.03 pesos la Magna, mientras el Diesel está a 20.18 pesos.