Preocupa a empresarios el TLCAN

Preocupa al Consejo de la Industria Maquiladora, Manufacturera y de Exportación (INDEX), la renegociación del Tratado del Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

Ese fue uno de los temas centrales durante el evento anual que se celebró este fin de semana en la ciudad de San Antonio, Texas.

“Definitivamente, nos interesa a todos conocer los avances en las negociaciones, para tener un panorama más amplio e información importante para nuestras empresas”, aseguró Blanca Tavares, presidenta de INDEX.

Asimismo se analizaron otros puntos como las campañas de capacitación y actualización aduanera, dirigida a la Industria, principalmente en lo relacionado al despacho y la inspección.

También se trabaja para capacitar a las Industrias locales sobre la operación aduanera americana.