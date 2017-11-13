Preparados en Aduana Americana para flujo de cruces en los Puentes

Piedras Negras, Coah.- La Aduana Americana contempla un aumento del flujo de cruces en los Puentes Internacionales, debido a las fechas festivas de noviembre y diciembre, por lo que cuentan con más agentes de revisión en los puntos de internamiento, dijo Ramsey English Cantu, mayor de Eagle Pass, Texas.

Indicó que la actividad comercial del Black Friday, es llamativo para los residentes fronterizos del lado mexicano, que se refleja en el aumento de cruces internacionales de particulares.

“La Aduana Americana está preparada para tener los carriles abiertos y personal suficiente para manejar el aforo”, sostuvo.

Indicó que el lunes 13 de noviembre, mantendrá una reunión de asuntos aduaneros por la apertura de los carriles de expansión del Puente Internacional Dos, para tráfico comercial certificado.

“Veremos las situaciones necesarias para este puente, estamos haciendo lo posible para que esta situaciones se traiga a la realidad”.

Sin embargo enfatizó, que junto con aduana de Piedras Negras trabajan en forma conjunta para atender el aumento de tráfico en estas fecha de temporada alta de cruces, tanto peatonales como de automóviles.

Ramsey English Cantu, mayor de Eagle Pass, Texas.