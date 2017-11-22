Presenta exposición viviente de la historia del Ejercito Mexicano

El encargado del museo de la Frontera Norte, Néstor Fabián Acevedo Herrera, hizo una invitación a elementos del Doceavo Regimiento, a sus familias y a la comunidad en general, a la velada el próximo 30 de noviembre, donde se presentarán personajes vivientes de la historia del Ejercito Mexicano.

Dijo que se vivirá una noche en el museo en este gran recinto histórico cultural, y si bien son ciertos los personajes cobran vida, como Francisco I. Madero, José Vasconcelos, y qué mejor que los militares que se encuentran en este recinto cobren vida.

Como lo son Manuel Pérez Treviño, personajes como el general Garza, el coronel Yezca quienes cobrarán vida, y que mejor que los elementos del Doceavo Regimiento, la Guarnición Militar y sus familias puedan presenciar este importante evento.

Agregó que el evento será el próximo 30 de noviembre a partir de la siete de la tarde, hasta las diez de la noche, y se cerrará este evento con la sala tecnológica del COECYT.