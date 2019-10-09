Presentan avance de "Ciudad Mural"

Este viernes Colectivo Tomate presentó 42 obras que llenan de vida el Centro Histórico de este municipio, a través del programa “Ciudad Mural Piedras Negras”, informó el subdirector de Colectivo Tomate, Alfredo Atala, quien dijo que participaron 28 artistas nacionales y extranjeros en estos dos meses de trabajo.

“Estamos muy contentos de poder compartir esto con la comunidad, que han sido los primeros que cobijaron este proyecto y es un orgullo para nosotros trabajar con esta ciudad que es Piedras Negras”, expresó.

En este sentido dijo, que en el proyecto estuvieron interviniendo en los muros 28 artistas que hoy son murales, los cuales son 42 los que se entregarán el día de hoy, además de las 40 personas de Colectivo Tomate.

Indicó, que es de suma alegría poder incluir a Piedras Negras en el proyecto Ciudad Mural, ya que es una ciudad emblemática para la historia del país, además de que se celebran 10 años de este proyecto.

Finalmente, dijo, que Ciudad Mural es un proyecto que busca conectar a las personas a través del diálogo, la participación y el plasmar murales que no solo cuenten la historia de vida de los propietarios del inmueble, sino también el legado y su conexión con la ciudad.